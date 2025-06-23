Предприимчивый 11-классник обманул взрослого улан-удэнца на 30 тысяч

В полицию обратился 31-летний житель г. Улан-Удэ рассказав, что решил приобрести запчасти для автомашины, но наткнулся на мошенника. Получив оплату неизвестный просто исчез с «радаров».

- На сайте по продаже вещей горожанин нашел объявление и связался с продавцом. Тот предложил продолжить общение в мессенджере. Продавец рассказал, что запчасти находятся в городе Владивосток и он готов отправить их транспортной компанией, но сначала необходимо оплатить 30 тысяч рублей за весь товар. Затем собеседник прислал фотографии уже с упакованным заказом, - рассказали в полиции республики.

Поверив в достоверность предоставленных фотографий, мужчина перевел 30 тысяч рублей. Когда товар не пришел в срок и объявление пропало с сайта, а продавец перестал отвечать на звонки, он обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД был установлен подозреваемый. Им оказался предприимчивый 17-летний ученик 11 класса, проживающий в г. Владивосток. Ущерб полностью возмещен. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - добавили в МВД.

Фото: loon.site