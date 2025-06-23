Общество 23.06.2025 в 14:54

В Чите добровольно-принудительно на тушение пожаров бросают чиновников

Они работают без страховок и спецоборудования
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Текст: Иван Иванов
В Чите добровольно-принудительно на тушение пожаров бросают чиновников

В Забайкалье с новой силой разгорелись пожары. Пожар возле Читы в районе с. Атамановки начался 20 июня. И уже к 21 июня там сгорели три дома в дачных кооперативах.

К вечеру 22 июня пожар перешел в верховой уровень. Его тушили авиация и наземные силы, когда площадь огня составляла уже 100 гектаров, тогда как 20 июня был пройден всего один гектар.

Несколько раз из-за пожара полностью перекрывали федеральную трассу Чита — Забайкальск. При этом очевидцы сообщали, что лесной пожар, переросший в верховой и перешедший через трассу, подбирался к домам, поэтому местные жители начали собирать вещи и самостоятельно эвакуироваться.

Сотрудников полиции в Читинском районе подняли по сигналу «Сбор» из-за пожара у Атамановки. Верховой пожар удалось остановить утром 23 июня. Волонтеры сообщали, что близ поселка горит свалка. Местные жители пишут в чатах, что тлеет от заправки со стороны свалки в 200-300 метров от домов. Между тем, как сообщает «Чита.ру»,

сопредседатель «Народного фронта» в Забайкальском крае Андрей Томских во время Форума сильных поинтересовался у Минприроды Забайкальского края об ответственности за госслужащих, которые добровольно тушат лесные пожары. По его информации, люди вынуждены брать отпуска за свой счет и трудиться без поддержки.

«Значительная часть добровольцев на пожарах — это государственные и муниципальные служащие, которых добровольно-принудительно отправляют. По моей информации, они берут отпуска за свой счет, они не застрахованы. У меня вопрос к министерству, которое этим занимается — кто за это должен отвечать?» — спросил Томских.

Фото: loon.site

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