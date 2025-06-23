Общество 23.06.2025 в 15:28
В Улан-Удэ ищут пропавшую 80-летнюю бабушку
Она исчезла в минувшее воскресенье
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ разыскивают 80-летнюю Котову Валентину Романовну, которая ушла из дома в минувшие выходные и не вернулась.
Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Была одета в коричневую рубашку с белым рисунком, черные брюки, белые кроссовки и коричневый платок.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, просьба сообщить об этом на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: «ЛизаАлерт»
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