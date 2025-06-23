В Улан-Удэ ищут пропавшую 80-летнюю бабушку

В Улан-Удэ разыскивают 80-летнюю Котову Валентину Романовну, которая ушла из дома в минувшие выходные и не вернулась.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Была одета в коричневую рубашку с белым рисунком, черные брюки, белые кроссовки и коричневый платок.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, просьба сообщить об этом на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: «ЛизаАлерт»