Общество 23.06.2025 в 15:47

12 детей в Улан-Удэ попали в больницу с опасными солнечными ожогами

Один из подростков оказался в отделении хирургии
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Текст: Елена Кокорина
12 детей в Улан-Удэ попали в больницу с опасными солнечными ожогами

Предыдущие выходные выдались очень жаркими в Бурятии, и, к сожалению, не все жители республики оказались готовы к такой интенсивной солнечной активности. В Детскую республиканскую клиническую больницу обратились 12 детей с солнечными ожогами. Один ребенок из них был госпитализирован в отделение хирургии. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Врачи напоминают, что находясь на солнце необходимо помнить о мерах предосторожности. Особенно это касается детей, чья кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

- Детям необходимо много пить жидкости, надевать головной убор и регулярно применять солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF 50. Важно разумно чередовать пребывание в водоеме и на суше. Длительное нахождение под открытым солнцем, даже после купания, может привести к ожогам, - советуют в ДРКБ.

Если уже заметили признаки солнечного ожога (покраснение и болезненность кожи), необходимо немедленно увести ребенка в тень или прохладное помещение и снять с него одежду.

- Увлажните кожу. После охлаждения нанесите на пораженные участки увлажняющий крем или лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол. Обеспечьте ребенка достаточным количеством жидкости и охладите обожженную область с помощью прохладного компресса. Если ожог с волдырями, сильной болью и лихорадкой, необходимо обратиться к врачу. Квалифицированная медицинская помощь поможет избежать осложнений и обеспечит правильное лечение, - добавили в детской больнице.

Фото: ДРКБ

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