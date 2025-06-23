Общество 23.06.2025 в 16:16

Парочка дебоширов в Улан-Удэ разгромила кафе и побила девушку-менеджера

Возрастных хулиганов доставили в полицию
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Текст: Елена Кокорина
Парочка дебоширов в Улан-Удэ разгромила кафе и побила девушку-менеджера

Пара далеко нетрезвых жителей Улан-Удэ была накануне задержана сотрудниками Росгвардии за хулиганство. В одном из городских кафе 48-летняя женщина и ее 40-летний спутник решили не платить по счету, а в довесок к этому разгромили кафе и побили девушку-менеджера.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в заведении общепита на ул. Терешковой.

- Прибывшему по сигналу экипажу вневедомственной охраны Росгвардии менеджер гриль-бара указала на правонарушителей – сидящую за столиком нетрезвую пару. Выяснилось, что мужчина и женщина, заказав спиртное и закуску, позже отказались оплачивать счет. Посетительница при этом вела себя агрессивно – в ходе словесного конфликта с персоналом заведения она сломала декоративную стойку и плафон от лампы, а также несколько раз ударила девушку-менеджера, - рассказали в Росгвардии республики.

Дебоширов доставили в отделение полиции. Задержанная 48-летняя женщина уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, а ее 40-летний спутник ранее не привлекался к ответственности. В отношении нетрезвых граждан составлены административные протоколы.

Фото: Росгвардия РБ

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