Общество 23.06.2025 в 16:48

Одурманивший иркутянку отдых в Бурятии толкнул ее на кражу палатки

Обокрала она свою же землячку
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Текст: Елена Кокорина
Одурманивший иркутянку отдых в Бурятии толкнул ее на кражу палатки

Жительница Иркутской области, приехавшая отдохнуть в живописный район Бурятии, рискует стать фигурантом уголовного дела. Изрядно выпив, она обокрала свою же землячку, умыкнув у нее палатку, пока хозяйка принимала радоновые ванны. Отдыхающая на берегу реки Иркут и ставшаяся без туристического инвентаря женщина обратилась в полицию Тункинского района.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена причастность к совершению преступления 53-летней жительницы Иркутской области. 22 июня подозреваемая вместе с супругом, находясь на берегу реки, употребляли спиртные напитки. Увидев, что заявительница ушла принимать радоновые ванны, женщина решила воспользоваться моментом и похитила 2-местную палатку, принадлежащую потерпевшей, - рассказали в полиции республики.

В настоящее время похищенное изъято. Проводится проверка.

Фото: loon.site

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