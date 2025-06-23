Общество 23.06.2025 в 17:13

Сотни улан-удэнцев оштрафовали за использование электросамокатов

Все они нарушали правила их пользования
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Текст: Елена Кокорина
Сотни улан-удэнцев оштрафовали за использование электросамокатов

В Улан-Удэ операторы кикшеринг-сервисов «Вуш» и «Юрент» с начала сезона применили санкции более чем к 600 пользователям электросамокатов. Нарушители наказаны штрафами и блокировкой аккаунтов в рамках пользовательского соглашения, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

По информации ГИБДД, в этом сезоне зафиксировано четыре аварии с участием электросамокатов. Две из них - с участием несовершеннолетних, при том, что пользоваться электросамокатами детям до 18 лет запрещено.

– Уважаемые родители, контролируйте траты ваших детей и внимательно проверяйте операции по банковским картам. При малейших сомнениях незамедлительно обратитесь в службу поддержки прокатов для добровольной блокировки аккаунта, - обратился к родителям начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.  

Напоминаем о размерах штрафов за нарушения:

Управление ребёнком – 30 тысяч рублей и блокировка аккаунта;

Езда вдвоем – 5 тысяч рублей;

Проезд без спешивания – 1 тысяча рублей;

Пьяная езда – 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта;

Нарушение парковки – 500 рублей;

Нанесение травм другим людям – от 30 до 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.

Если стали свидетелем нарушений электросамокатчиков, то можно отправить фотографию или видеозапись в специальный Telegram-бот: @Samokat_ru_bot.

Фото: Номер один


 

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