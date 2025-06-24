Общество 24.06.2025 в 09:06

В Бурятии пройдет выставка редких автомобилей

На мероприятие приедет известный автоблогер Анатолий Гранин
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет выставка редких автомобилей

26 июня в селе Новоильинск выставят редкие авто. Для участия в мероприятии приедут представители канала «В одной каше» и автоблогер Анатолий Гранин. Встреча с ними состоится в ДК «Радуга» в 17:00.

В рамках мероприятия пройдет уникальная выставка редких автомобилей, где можно будет увидеть настоящие автошедевры и узнать их уникальные истории, сообщили в ТГ-канале «Вперед».

- Это отличная возможность для автолюбителей и всех, кто интересуется миром автомобилей, встретиться с Анатолием, задать ему вопросы и насладиться увлекательной атмосферой. Не упустите шанс стать частью этого исторического события и приходите с друзьями, семьёй, - приглашают организаторы выставки.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site

Теги
выставка

Все новости

В Бурятии не могут потушить 40 лесных пожаров
24.06.2025 в 09:39
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
24.06.2025 в 09:29
Опять двадцать пять: в центре Улан-Удэ снова повредили трубопровод
24.06.2025 в 09:19
В Бурятии пройдет выставка редких автомобилей
24.06.2025 в 09:06
Сообщение о травмах детей в полицию
24.06.2025 в 09:00
Бурятский театр оперы и балета завершит 85-й театральный сезон гала-концертом
23.06.2025 в 17:52
Сотни улан-удэнцев оштрафовали за использование электросамокатов
23.06.2025 в 17:13
Что дает паспорт Евросоюза: привилегии, которые вы могли не знать
23.06.2025 в 16:57
Одурманивший иркутянку отдых в Бурятии толкнул ее на кражу палатки
23.06.2025 в 16:48
Парочка дебоширов в Улан-Удэ разгромила кафе и побила девушку-менеджера
23.06.2025 в 16:16
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
Трезвенниками придется побыть уже в ближайшие выходные дни
24.06.2025 в 09:29
Сообщение о травмах детей в полицию
Рассмотрим основания для обращения
24.06.2025 в 09:00
Сотни улан-удэнцев оштрафовали за использование электросамокатов
Все они нарушали правила их пользования
23.06.2025 в 17:13
Что дает паспорт Евросоюза: привилегии, которые вы могли не знать
23.06.2025 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru