В Бурятии пройдет выставка редких автомобилей

26 июня в селе Новоильинск выставят редкие авто. Для участия в мероприятии приедут представители канала «В одной каше» и автоблогер Анатолий Гранин. Встреча с ними состоится в ДК «Радуга» в 17:00.

В рамках мероприятия пройдет уникальная выставка редких автомобилей, где можно будет увидеть настоящие автошедевры и узнать их уникальные истории, сообщили в ТГ-канале «Вперед».

- Это отличная возможность для автолюбителей и всех, кто интересуется миром автомобилей, встретиться с Анатолием, задать ему вопросы и насладиться увлекательной атмосферой. Не упустите шанс стать частью этого исторического события и приходите с друзьями, семьёй, - приглашают организаторы выставки.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site