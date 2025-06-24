В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя

В дни празднования Сурхарбана запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением продажи при оказании услуг общественного питания, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ. Алкоголь не будут продавать и 8 июля – в День семьи, любви и верности.

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, а на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.

Фото: loon.site