Общество 24.06.2025 в 09:29
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
Трезвенниками придется побыть уже в ближайшие выходные дни
Текст: Елена Кокорина
В дни празднования Сурхарбана запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением продажи при оказании услуг общественного питания, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ. Алкоголь не будут продавать и 8 июля – в День семьи, любви и верности.
Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, а на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.
Фото: loon.site
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