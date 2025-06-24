Общество 24.06.2025 в 09:57

Прекрасная Елена с легкой руки увела сбережения улан-удэнца

Предложение познакомиться она отправила в соцсетях
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Текст: Елена Кокорина
Прекрасная Елена с легкой руки увела сбережения улан-удэнца

36-летний и романтично настроенный житель Улан-Удэ накануне не совсем удачно познакомился с «прекрасной» Еленой. Сообщение с предложением познакомиться он получил от нее в одной из популярных соцсетей.

- В ходе переписки она предложила перейти в мессенджер и сходить в театр, отправив ссылку на сайт для покупки билетов. Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные банковской карты, после чего списалось 3290 рублей. Однако электронный билет не пришел. Повторив операцию, он лишился еще трех с лишним тысяч, но заветный билет так и не получил, - сообщили в полиции.

Немного поразмыслив, мужчина понял, что стал жертвой очередного развода мошенников и обратился в полицию. Его потери составили 6580 рублей.

Фото: loon.site

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