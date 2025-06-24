В Улан-Удэ начали чистить ливневки

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству чистят и восстанавливают работоспособность ливневых канализаций. Учитывая то, что согласно прогнозу местных синоптиков в ближайшие дни в республике возможны дожди, работы коммунальщиков весьма своевременны.

- В настоящее время ведутся работы в микрорайоне Верхняя Березовка, а также на улице Сенчихина, где осуществляется расчистка тоннеля ливневой канализации протяженностью 320 метров. На сегодняшний день расчищено более 20 метров конструкции. Работы ведутся ежедневно, - подчеркнули в мэрии города.

Фото: мэрия города