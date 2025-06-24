День молодежи в Улан-Удэ отметят турниром по поеданию бууз и танцевальными баттлами. Праздничные мероприятия пройдут 28 июня в субботу во всех районах города (возрастное ограничение 12+).

О предстоящих мероприятиях рассказал заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов на брифинге в администрации города.

- Программа обещает стать ярким событием для молодежи. Уже открыта выставка художественных работ «Стихия юности и молодости» в Центральной городской библиотеке, она продолжится до 3 июля. 27 июня пройдет автоквест «Улан-Удэ – город трудовой доблести». В День молодежи состоится награждение лауреатов премии «Молодые таланты», торжественное поздравление новобрачных, на котором молодые семьи, заключившие брак накануне праздника, примут поздравления от имени мэра города, - рассказал он.

Основным мероприятием праздника станет Фестиваль молодежных инициатив «В ритмах родного города», который развернется в парке «Юбилейный» с 12 до 17 часов (возрастное ограничение 12+).

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

- 12:00-14:00

Интерактивные площадки: танцевальные мастер-классы, TikTok-вечеринка с аниматорами, конкурсами, играми и танцамb, турнир по настольным играм, развлекательное шоу по мотивам телепередач, выставка от промышленных заводов

- 13:30-14:00

Турнир по поеданию бууз (возрастное ограничение 12+)

- 14:00-15:00

Церемония награждения волонтёров, лучших студентов и организаторов воспитательной работы за заслуги перед городом

- 15:00 – 17:00

Выступления группы The Presto Band и артистов Darvin и Satalinada

Также на площади Советов в День молодежи с 10:00 до 22:00 будут запланированы различные активности: зарядка с чемпионом, открытая тренировка по йоге, финиш велопробега против наркотиков, познавательные и развлекательные площадки от вузов, волонтерских и молодежных организаций, открытый микрофон, танцевальные баттлы, концерт (возрастное ограничение 12+).

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один