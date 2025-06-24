Общество 24.06.2025 в 11:18

В Бурятии проверят систему оповещения населения

Плановая проверка пройдет 25 июня
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проверят систему оповещения населения

25 июня 2025 года в Республике Бурятия пройдет плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

- С 10:00 до 10:15 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в следующих населенных пунктах: г. Улан-Удэ; г. Северобайкальск; с. Ганзурино, с. Хурамша, с. Сотниково Иволгинского района; с. Солонцы, с. Вознесеновка, с. Саратовка, с. Кордон Тарбагатайского района; с. Ильинка Прибайкальского района.

Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой сохранять спокойствие во время проверки. Подача звуковых сигналов носит плановый характер.

 

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии проверят систему оповещения населения
24.06.2025 в 11:18
От наезда на забор в Бурятии насмерть разбился мотоциклист
24.06.2025 в 11:10
Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом
24.06.2025 в 10:37
День молодежи в Улан-Удэ отметят турниром по поеданию бууз и танцевальными баттлами
24.06.2025 в 10:28
В Муйском районе восстановлено движение транспорта
24.06.2025 в 10:11
В Улан-Удэ начали чистить ливневки
24.06.2025 в 10:11
Прекрасная Елена с легкой руки увела сбережения улан-удэнца
24.06.2025 в 09:57
В Бурятии не могут потушить 40 лесных пожаров
24.06.2025 в 09:39
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
24.06.2025 в 09:29
Опять двадцать пять: в центре Улан-Удэ снова повредили трубопровод
24.06.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
День молодежи в Улан-Удэ отметят турниром по поеданию бууз и танцевальными баттлами
Праздничные мероприятия пройдут 28 июня в субботу во всех районах города
24.06.2025 в 10:28
В Улан-Удэ начали чистить ливневки
Коммунальщики готовятся к предстоящим дождям и неизбежным потопам
24.06.2025 в 10:11
Прекрасная Елена с легкой руки увела сбережения улан-удэнца
Предложение познакомиться она отправила в соцсетях
24.06.2025 в 09:57
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
Трезвенниками придется побыть уже в ближайшие выходные дни
24.06.2025 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru