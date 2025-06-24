В Бурятии проверят систему оповещения населения

25 июня 2025 года в Республике Бурятия пройдет плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

- С 10:00 до 10:15 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в следующих населенных пунктах: г. Улан-Удэ; г. Северобайкальск; с. Ганзурино, с. Хурамша, с. Сотниково Иволгинского района; с. Солонцы, с. Вознесеновка, с. Саратовка, с. Кордон Тарбагатайского района; с. Ильинка Прибайкальского района.

Республиканское агентство ГО и ЧС обращается к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой сохранять спокойствие во время проверки. Подача звуковых сигналов носит плановый характер.

Фото: loon.site