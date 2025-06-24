Генпрокурор защитил забайкальских фермеров

Росприроднадзор и Россельхознадзор излишне много проверяли предпринимателей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Недавняя проверка в Россельхознадзоре показала, что после установления в 2021 году категорий риска более чем по сотне тысяч подконтрольных объектов, впоследствии при наличии оснований они не пересматривались. Это "раздувало" план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий. То же касается и Роспотребнадзора", - сообщил Краснов по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, "на основе этого, прошу прощения, нафталина" бизнес зачастую сталкивается с ненужными никому кроме самих контролеров проверками.

"В полной мере это касается и внеплановых посещений ревизоров. Значительную их часть составляют мероприятия по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Но и от многих из них в рамках действующего правового регулирования вполне можно отказаться", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что в прошлом году прокуроры приняли 11 тыс. обращений бизнесменов о чрезмерной регуляторной и административной нагрузке, "ином ущемлении их законных прав и интересов". Столь радикальные выводы генпрокурор сделал после своего визита в начале июня Забайкальского края.

Фото: Генпрокуратура РФ