Общество 24.06.2025 в 12:35

Генпрокурор защитил забайкальских фермеров

Федеральные чиновники по словам Игоря Краснова проводили ненужные, «пропахшие нафталином» проверки бизнеса
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Текст: Иван Иванов
Генпрокурор защитил забайкальских фермеров

Росприроднадзор и Россельхознадзор излишне много проверяли предпринимателей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Недавняя проверка в Россельхознадзоре показала, что после установления в 2021 году категорий риска более чем по сотне тысяч подконтрольных объектов, впоследствии при наличии оснований они не пересматривались. Это "раздувало" план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий. То же касается и Роспотребнадзора", - сообщил Краснов по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, "на основе этого, прошу прощения, нафталина" бизнес зачастую сталкивается с ненужными никому кроме самих контролеров проверками.

"В полной мере это касается и внеплановых посещений ревизоров. Значительную их часть составляют мероприятия по контролю за исполнением ранее выданных предписаний. Но и от многих из них в рамках действующего правового регулирования вполне можно отказаться", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что в прошлом году прокуроры приняли 11 тыс. обращений бизнесменов о чрезмерной регуляторной и административной нагрузке, "ином ущемлении их законных прав и интересов". Столь радикальные выводы генпрокурор сделал после своего визита в начале июня Забайкальского края.

Фото: Генпрокуратура РФ 

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