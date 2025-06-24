Осужденному в Бурятии вручили удостоверение ветерана боевых действий

В исправительной колонии № 2 в Бурятии состоялось торжественное вручение удостоверения ветерана боевых действий одному из осужденных.

- Сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных совместно с Фондом «Защитники Отечества» помогли осужденному подготовить необходимые документы для оформления статуса. На церемонию вручения была приглашена специалист фонда Ирина Астраханцева, которая передала удостоверение лично в руки осужденному, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Благодаря присвоенному статусу мужчина теперь имеет право на соответствующие выплаты, которые будут перечисляться ему по месту отбывания наказания.

Фото: УФСИН России по РБ