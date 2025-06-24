Общество 24.06.2025 в 12:49

Осужденному в Бурятии вручили удостоверение ветерана боевых действий

Документы для оформления статуса помогли ему подготовить в фонде «Защитники Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденному в Бурятии вручили удостоверение ветерана боевых действий

В исправительной колонии № 2 в Бурятии состоялось торжественное вручение удостоверения ветерана боевых действий одному из осужденных.

- Сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных совместно с Фондом «Защитники Отечества» помогли осужденному подготовить необходимые документы для оформления статуса. На церемонию вручения была приглашена специалист фонда Ирина Астраханцева, которая передала удостоверение лично в руки осужденному, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Благодаря присвоенному статусу мужчина теперь имеет право на соответствующие выплаты, которые будут перечисляться ему по месту отбывания наказания.

 

Фото: УФСИН России по РБ

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