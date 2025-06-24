14-летняя школьница незаметно прикарманила дорогущий телефон улан-удэнца

32-летний житель Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о краже дорогого телефона. Гаджет стоимостью 118 тысяч рублей у него украла школьница, попросившая при встрече закурить.

- Мужчина рассказал, что когда сидел на лавочке во дворе, к нему подошли две девочки, на вид лет 14, и попросили сигарету. Вскоре одна из них убежала. Он обратил внимание, что лежавшего рядом телефона нет. Он попытался догнать убежавшую, но не смог. Вторая девочка сказала, что почти не знает убежавшую и не понимает, зачем она украла дорогостоящий телефон, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 14-летнюю школьницу, ранее не привлекшуюся к административной и уголовной ответственности и не состоявшую на учете в ПДН. В содеянном она призналась, похищенный телефон отдала. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site