В Якутии зарегистрировали брак на высоте 220 метров над водой

В известном туристическом месте Якутии – на Ленских столбах – состоялась первая регистрация брака, которая призвана повысить привлекательность процедуры у местной молодежи. Как сообщает портал ЯСИА, супругами на высоте 220 метров над рекой Лена стали Уйусхаан и Айталена Семеновы из Якутска.

Примечательно, что молодые люди ранее познакомились, работая в ресторане «Ленские столбы» в местности Батамай. Там и возникла идея официально зарегистрировать брак именно на Ленских столбах. Поскольку чиновники любят все необычное, особенно в модном тренде «повышения рождаемости», то на регистрацию брака приехали и даже забрались на 220-метровую смотровую площадку – руководитель Управления ЗАГС при правительстве республики Дария Слепцова, руководство нацпарка «Ленские столбы» и представители администрации местного Хангаласского района.

Ранее в Якутии были определены три новые площадки для торжественных регистраций брака: парк культуры и отдыха и республиканская площадь в Якутске и Ленские столбы. В этот раз на Ленских столбах брак был официально зарегистрирован, сделано селфи, в общем, как отмечают журналисты, все прошло довольно весело.

Фото: loon.site