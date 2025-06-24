Общество 24.06.2025 в 13:53

В Улан-Удэ коммунальщики поливают дороги

Они спасают горожан от жары, а асфальт от деформации
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ коммунальщики поливают дороги

Ежедневно в жаркую погоду машины Комбината по благоустройству Улан-Удэ выходят на полив автомобильных дорог. Дороги поливают в жару для того, чтобы охладить их и предотвратить деформацию асфальта. 

Коммунальщики выезжают преимущественно на дороги с интенсивным движением. Специальные поливомоечные машины оснащены цистернами и распылительными устройствами, сообщили в мэрии города.

Добавим, что под воздействием солнцепёка асфальт становится более мягким и подвижным. Поливка водой охлаждает его, снижая температуру, предотвращает его проседание и образование трещин. 

Помимо этого, полив снижает пыль и облегчает жизнь аллергикам.

Фото: мэрия города

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