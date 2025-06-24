Общество 24.06.2025 в 15:31

В Бурятии снизился показатель младенческой смертности

Он стал на 30 процентов ниже, чем по России
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии снизился показатель младенческой смертности

Прошедший год для системы здравоохранения Бурятии обозначился важным достижением – до рекордных показателей снижен показатель младенческой смертности. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время ежегодного отчета о деятельности регионального правительства на сессии Народного Хурала Республики Бурятия.

- В прошлом году мы достигли исторического минимума по показателю младенческой смертности: 3,2 на 1000 родившихся живыми. При этом по России этот коэффициент на 30 процентов выше, чем у нас. Показатель общей смертности в Бурятии 12,2 на 1000 населения - это ниже, чем по России, по России - 12,5 и ниже, чем по Дальнему Востоку, где показатель составляет 13,1. То есть у нас и в этом плане тоже система здравоохранения показывает результаты лучше, чем в целом по стране. При этом по рождаемости мы тоже снижаемся, как и все, тенденция общая. У нас коэффициент рождаемости 9,8 на 1000 населения. Мы превышаем среднероссийский 8,4, превышаем ДФО, по ДФО 9,3, - сообщил Алексей Цыденов. 

Всего в период с 2019 по 2024 гг. благодаря нацпроектам в сфере здравоохранения было построено 92 новых объекта здравоохранения. Среди новых объектов здравоохранения 61 ФАП, 21 врачебная амбулатория, 8 поликлиник. Капитально отремонтировано 79 объектов здравоохранения. Также медучреждения были оснащены новым оборудованием и транспортом.

В целях снижения смертности населения проводятся мероприятия по повышению охвата профилактическими медицинскими осмотрами. В 2024 году охвачено более 700 тысяч человек, 77,8 % населения (в 2023 г. – 63,7%).

В 2024 году высокотехнологичную медицинскую помощь получил 7901 человек. Это на 4,9% больше, чем в 2023 году (7530 человек). 

 

Фото: loon.site

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