Общество 24.06.2025 в 16:44

На Байкале готовятся к празднованию Дня рыбака

Он состоится 12 июля в пос. Курбулик
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Байкале готовятся к празднованию Дня рыбака

Жителей Бурятии приглашают на традиционный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке» (возрастное ограничение 0+). Он состоится 12 июля в п. Курбулик уже в 11-ый раз.

Этот праздник не только объединит тех, кто любит ловить рыбу, но и тех, кому интересны живые традиции людей, много лет проживающих на берегу Байкала.

- Совершенно точно будут полюбившиеся всем любимые конкурсы «Клёвый рыбак» и «Рыбацкая фантазия». Подробности других соревнований и полную программу праздника выложим чуть позднее. Как всегда, готовим для гостей кое-что новое и интересное! – сообщили Забайкальском национальном парке.

Напомним, обычно в этот праздник местные жители готовят вкуснейшие блюда из рыбы. Проводятся веселые и разнообразные конкурсы по тематике «День рыбака». Гости праздника могут не только попробовать настоящие гастрономические шедевры, искупаться на Байкале и принять участие в увлекательных конкурсах.

Праздник проходит на территории Забайкальского национального парка, в селе Курбулик.

Возрастное ограничение 0+.

 

Фото: Номер один

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