Общество 24.06.2025 в 17:45

В колледже искусств Улан-Удэ вручили дипломы выпускникам

Дипломы получили 95 человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
В колледже искусств Улан-Удэ вручили дипломы выпускникам

Накануне в колледже искусств Улан-Удэ вручили дипломы выпускникам. Дипломы получили 95 выпускников (в том числе заочного отделения 13 человек), из них отличников - 12 человек.

В концертном зале колледжа собрались все те, кто душой и сердцем болеет за уже бывших студентов колледжа – родители и педагоги, представители министерства культуры Бурятии, родные и близкие, студенты колледжа.

Поздравили ребят с этим радостным днем: министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор колледжа искусств Баир Турбянов, заслуженная артистка России, народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова, директор цирка Бурятии Тудуп Батуев, начальник отдела искусств, народного творчества министерства культуры Бурятии Наталья Попова, заслуженный артист Бурятии Александр Хандажапов.

На празднике выпускников были также вручены премии наиболее отличившимся студентам, активистам, победителям всероссийских и региональных конкурсов, показавшим отличные результаты в учебе.

Именная премия лауреата Государственной премии Бурятии, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Михаила Пирогова вручена Цыбикжаповой Намжилме, премию от заслуженного артиста Бурятии Мэргэна Санданова получила Намжилма Дылыкова, от заслуженного артиста Бурятии Александра Хандажапова - Аяна Надмитова.

Премию «Престиж» от директора колледжа искусств Баира Турбянова получила Анастасия Криворчук, выпускница хореографического отделения.

Директор цирка Бурятии Тудуп Батуев поздравил выпускников с праздником и вручил премии выпускникам циркового отделения.

Вчерашние студенты в ответ поблагодарили педагогов за теплоту и душевность, за знания и поддержку.   

 

Фото: министерство культуры Бурятии

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