Жителей Бурятии приглашают на обряд для воинов

6 июля в 11:00 в шаманском центре «Тэнгэри» состоится тайлган — молебен в честь великого божества Бухэ Баатара - это покровитель воинов, спортсменов и представителей силовых структур. С давних времён перед важными состязаниями и сражениями к нему обращаются за поддержкой, стойкостью и благословением. Особенно значимо поклонение этому великому божеству для защитников Родины и их семей — ведь сегодня как никогда важны сила духа, мужество и доблесть.

Отличительной особенностью предстоящего молебна станет то, что камлать будут только шаманы-мужчины, что подчёркивает высокую сакральность и исключительную духовную важность данного обряда. Тем не менее, женщинам разрешено посетить молебен.

- Чтобы принять участие необходимо указать Ф.И.О., дату рождения и Ваш род, национальность. Если по каким-то причинам Вы не можете присутствовать, то списки и подношения Вы можете направить по номеру 89244593730. Получатель: Нимажаб Владимировна Ц. Адрес: Барнаульская 164а. Проезд до шаманского центра маршрутами №16к, 27к, 17, - пишут представители тэнгрианства.

Священнослужители регулярно молятся за благополучие наших мужчин, находящихся на Украине. Вы можете направить списки ваших близких.