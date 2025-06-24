Улан-удэнцы активно занимались йогой в жару

Как утверждают организаторы, в этом году гостей было больше обычного, не смотря на жаркую погоду. Общее количество посетивших фестиваль йоги составило около 400 человек. С десяти утра до семи вечера 21 преподавателей йоги и цигун города Улан-Удэ проводили свои мастер-классы.





- Единственное, что нас расстроило, что главная сцена, на которой мы хотели и должны были вести занятия была разобрана. Видимо дирекция парков не согласовали технические работы. Но к счастью, в парке Орешкова есть прекрасная спортивная площадка "Энергия спорта", на которой мы и разместились. Спасибо администрации этой площадки, что поддержали нас, - комментирует один из организаторов фестиваля Оксана Карпова.





Помимо занятий по йоге и цигуну проходили мастер классы по бурят-монгольской каллиграфии от «Титэм-Арт студии» и бурятской традиционной живописи «Буряад зураг». Театр индийского танца «Савитри» устроили яркое представление и провели мастер-класс для гостей.





Также в программе фестиваля была детская йога, которая очень нравится всем детям. Организаторы угостили участников традиционным индийским чаем «масала», который имеет необычный пряный вкус.