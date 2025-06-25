В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрутов №3, 3А

С 26 июня по 10 августа из-за ремонта теплотрасс на улице Шмидта между улицами Куйбышева и Свердлова изменится движение автобусов маршрутов № 3 и № 3А

- Объезд закрытого участка дороги будет организован следующим образом: в сторону конечной остановки «Площадь Банзарова» автобусы пойдут через проспект 50-летия Октября — ул. Коммунистическая — ул. Балтахинова — ул. Набережная, далее следуя до площади Банзарова. Обратное направление останется прежним, - сообщили в комитете по транспорту.

Во время ремонтных работ временно отменяются остановки «Площадь Советов» и «Баргузин».

Фото: мэрия Улан-Удэ