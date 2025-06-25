Общество 25.06.2025 в 10:01

На празднике «Наадан-Сурхарбаан» будут курсировать бесплатные шаттлы

Их запустят в день праздника 28 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
На празднике «Наадан-Сурхарбаан» будут курсировать бесплатные шаттлы

На празднике «Наадан-Сурхарбаан» будут курсировать бесплатные шаттлы. Их запустят в день праздника 28 июня.

- В период проведения праздника 28 июня для комфорта жителей и гостей республики запустят два автобуса 09:00 до 21:00 по следующему маршруту: футбольное поле п. Верхняя Березовка (автостоянка) — Этнографический музей народов Забайкалья — футбольное поле п. Верхняя Березовка (автостоянка), - сообщили в правительстве Бурятии.



Интервал движения 10-15 мин. Отправление — по наполняемости.

Напомним, «Наадан-Сурхарбаан» пройдет 27 и 28 июня 2025 года на двух площадках в Улан-Удэ – на территории Этнографического музея и на территории ипподрома.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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