Госдума приняла закон о четырехкратном повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Он предусматривает повышение действующих штрафов в размере 1–5 тыс. руб. до 10–20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде, - отмечает «РБК».

Документ предусматривает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В законопроекте указано, что, если гражданин не предоставит военкомату сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев, ему будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Сообщить военкому о переезде можно через «Госуслуги», письмом или личной явкой в военкомат. На это дается две недели после смены места жительства.

Исключений для призывников и военнообязанных нет - данные должны подаваться до снятия с учета по возрасту или болезни, что означает - база для пополнения бюджета расширилась неимоверно. Теперь дело лишь за администрированием.

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