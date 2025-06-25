Общество 25.06.2025 в 10:52

Разыскиваемый за покушение на убийство улан-удэнец попался на краже

Росгвардейцы задержали его в столичном магазине
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Текст: Елена Кокорина
Разыскиваемый за покушение на убийство улан-удэнец попался на краже

В Железнодорожном районе Улан-Удэ местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Изрядно выпив, а после поссорившись со своим знакомым, он накинулся на последнего с ножом и нанес мужчине несколько ударов в грудь и шею.

- По данным следствия, в ночь на 16 июня 2025 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире у знакомой по улице Туполева в компании местных жителей. С одним из них у мужчины произошла ссора. Своему противнику он нанес несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, - рассказали в Следственном комитете республики.

В этот же день фигурант при попытке похитить вещи в одном из магазинов был задержан сотрудниками управления Росгвардии. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один

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