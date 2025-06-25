В Улан-Удэ росгвардейцы спасли супружескую пару из огня

Сегодня утром, 25 июня, на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил сильные клубы дыма в одном из садоводческих товариществ в Советском районе Улан-Удэ.

Подъезжая к месту возгорания, росгвардейцы увидели, что горит брусовой гараж и огонь распространился на стоящий рядом деревянный жилой дом. Со слов соседей, в доме находились люди. Старший группы задержания старший прапорщик полиции Андрей Хомяков перепрыгнул через забор и в окно увидел двух человек, которые из-за большой задымленности не могли найти выход.

- Я крикнул в окно, чтобы они выходили. Женщина ответила, что боится, и я перелез через окно в комнату. Там также находился мужчина, у него началась паника. В это время с потолка повалил густой едкий дым, и мужчина успел выскочить в дверь. А испуганной женщине я помог вылезти из горящего дома через окно, - рассказал Андрей Хомяков.

Спасенных передали прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание, причина пожара устанавливается. Супруги поблагодарили росгвардейцев за спасение.

Фото: МЧС РБ