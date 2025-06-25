Общество 25.06.2025 в 11:56

В Бурятии подаренный подростку мотоцикл забрали на штрафстоянку

За покатушки сына без прав мать оштрафовали на 30 тысяч
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии подаренный подростку мотоцикл забрали на штрафстоянку

Подаренный отцом мотоцикл у 15-летнего жителя Иволгинского района полицейские забрали на штрафстоянку. Правоохранители остановили парня во время покатушек по району. Прав у него, разумеется, не было.

Рейд по выявлению нарушений ПДД среди водителей мототранспорта в Иволгинском районе проходил накануне. Было проверено 25 единиц мототехники.

- В результате проверки выявлено трое водителей без прав, один из них – несовершеннолетний. Его мать пояснила, что отец купил мотоцикл для подростка год назад. В отношении гражданки был составлен административный протокол, ей назначен штраф в размере 30 000 рублей. Мотоцикл помещен на специализированную штрафстоянку, - рассказали в полиции республики.

Фото: полиция РБ

Теги
штраф

Все новости

В Народном Хурале заинтересовались недостижением планов развития Бурятии
25.06.2025 в 12:51
Бюджет Бурятии сохраняет устойчивость
25.06.2025 в 12:35
В Бурятии ввели ответственность за неоплату использования платных парковок
25.06.2025 в 12:23
В Бурятии поддержали исправившихся родителей-«лишенцев»
25.06.2025 в 12:08
В Бурятии подаренный подростку мотоцикл забрали на штрафстоянку
25.06.2025 в 11:56
Предпринимателей Бурятии приглашают внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря»
25.06.2025 в 11:26
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли супружескую пару из огня
25.06.2025 в 11:10
Разыскиваемый за покушение на убийство улан-удэнец попался на краже
25.06.2025 в 10:52
Госдума приняла закон о четырехкратном повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
25.06.2025 в 10:20
Народный Хурал прекратил полномочия члена избиркома Бурятии
25.06.2025 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли супружескую пару из огня
Увидев клубы дыма, они бросились на помощь
25.06.2025 в 11:10
Разыскиваемый за покушение на убийство улан-удэнец попался на краже
Росгвардейцы задержали его в столичном магазине
25.06.2025 в 10:52
Госдума приняла закон о четырехкратном повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Штраф будет составлять до 20 тысяч рублей
25.06.2025 в 10:20
На празднике «Наадан-Сурхарбаан» будут курсировать бесплатные шаттлы
Их запустят в день праздника 28 июня
25.06.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru