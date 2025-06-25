Общество 25.06.2025 в 11:56
В Бурятии подаренный подростку мотоцикл забрали на штрафстоянку
За покатушки сына без прав мать оштрафовали на 30 тысяч
Текст: Елена Кокорина
Подаренный отцом мотоцикл у 15-летнего жителя Иволгинского района полицейские забрали на штрафстоянку. Правоохранители остановили парня во время покатушек по району. Прав у него, разумеется, не было.
Рейд по выявлению нарушений ПДД среди водителей мототранспорта в Иволгинском районе проходил накануне. Было проверено 25 единиц мототехники.
- В результате проверки выявлено трое водителей без прав, один из них – несовершеннолетний. Его мать пояснила, что отец купил мотоцикл для подростка год назад. В отношении гражданки был составлен административный протокол, ей назначен штраф в размере 30 000 рублей. Мотоцикл помещен на специализированную штрафстоянку, - рассказали в полиции республики.
Фото: полиция РБ
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