В Улан‑Удэ на улице Ключевской отремонтируют канализационный коллектор

В Улан‑Удэ на улице Ключевской капитально отремонтируют канализационный коллектор.

- Здесь обновят 1055 метров старой трубы. Подрядная организация «ЛайнерТек» обновляет коллектор методом внутренней санации трубопроводов. Он исключает необходимость перекрывать дороги и минимизирует неудобства для горожан, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Полимерную трубу навивают по спирали внутри существующего коллектора. Межтрубное пространство заполнят специальным полимербетоном, что усиливает конструкцию.

Ремонт продлит срок службы коммуникаций на десятилетия, снизив риск аварий и повысив надёжность всей системы водоотведения в городе. Работы идут по графику и контролируются комитетом.

Работы идут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: администрация Улан-Удэ