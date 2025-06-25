Общество 25.06.2025 в 14:06

Водители в районе Бурятии прикарманили 760 литров бензина

Подкалымить они решили на предприятии, на котором работали
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Водители в районе Бурятии прикарманили 760 литров бензина

Полицейские Еравнинского района Бурятии выявили факт хищения свыше 760 литров дизельного топлива. Заявление в полицию о краже на сумму около 50 тысяч рублей поступило от представителя одного из предприятий.

Полицейские вскоре установили личность подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые мужчины 1977, 1993 и 2003 года рождения, работавшие в организации водителями.

- Подозреваемые, выезжая с территории предприятия, сливали дизельное топливо, затем продавали незнакомым водителям. В период с мая по июнь текущего года злоумышленники похитили более 760 литров горючего, что нанесло ущерб на сумму 48 634 рублей. Вырученные деньги они потратили на личные нужды, - рассказали в полиции республики.

Предприятию ущерб они уже полностью возместили. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

Теги
кража

Все новости

Девушка из «быстрозайма» повесила на случайных людей 200 микрокредитов
25.06.2025 в 14:48
Предпринимателя в Улан-Удэ обязали привести в порядок котельную
25.06.2025 в 14:39
В центре Улан-Удэ озеленят улицу Ербанова
25.06.2025 в 14:33
Житель Бурятии лишился «Хонды Везель» за пьянку
25.06.2025 в 14:20
Водители в районе Бурятии прикарманили 760 литров бензина
25.06.2025 в 14:06
В Улан‑Удэ на улице Ключевской отремонтируют канализационный коллектор
25.06.2025 в 14:01
В Народном Хурале заинтересовались недостижением планов развития Бурятии
25.06.2025 в 12:51
Бюджет Бурятии сохраняет устойчивость
25.06.2025 в 12:35
В Бурятии ввели ответственность за неоплату использования платных парковок
25.06.2025 в 12:23
В Бурятии поддержали исправившихся родителей-«лишенцев»
25.06.2025 в 12:08
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Девушка из «быстрозайма» повесила на случайных людей 200 микрокредитов
Пострадали 83 жителя Боханского района
25.06.2025 в 14:48
Предпринимателя в Улан-Удэ обязали привести в порядок котельную

Бизнесмена принудили установить газоочистное оборудование

25.06.2025 в 14:39
Житель Бурятии лишился «Хонды Везель» за пьянку

45-летний улан-удэнец любил ездить «подшофе»

25.06.2025 в 14:20
В Улан‑Удэ на улице Ключевской отремонтируют канализационный коллектор
Здесь обновят больше километра старой трубы
25.06.2025 в 14:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru