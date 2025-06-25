Водители в районе Бурятии прикарманили 760 литров бензина

Полицейские Еравнинского района Бурятии выявили факт хищения свыше 760 литров дизельного топлива. Заявление в полицию о краже на сумму около 50 тысяч рублей поступило от представителя одного из предприятий.

Полицейские вскоре установили личность подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые мужчины 1977, 1993 и 2003 года рождения, работавшие в организации водителями.

- Подозреваемые, выезжая с территории предприятия, сливали дизельное топливо, затем продавали незнакомым водителям. В период с мая по июнь текущего года злоумышленники похитили более 760 литров горючего, что нанесло ущерб на сумму 48 634 рублей. Вырученные деньги они потратили на личные нужды, - рассказали в полиции республики.

Предприятию ущерб они уже полностью возместили. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один