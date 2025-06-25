Житель Бурятии лишился «Хонды Везель» за пьянку

Житель Улан-Удэ признан виновным в том, что управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В феврале 2025 года горожанин вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения в нарушение Правил дорожного движения. В ходе проверки документов сотрудники ГИБДД установили у него внешние признаки опьянения. При этом мужчина от проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, не выполнив законное требование поицейского.

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении любителя прокатиться пьяным. Советский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая позицию государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 230 000 рублей. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев.

Автомобиль «Хонда Везель», принадлежащий осужденному и на котором совершено преступление, обращен в доход государства.





Фото: "Номер один"