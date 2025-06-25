Общество 25.06.2025 в 14:39

Предпринимателя в Улан-Удэ обязали привести в порядок котельную

Бизнесмена принудили установить газоочистное оборудование

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Текст: Анастасия Величко
Предпринимателя в Улан-Удэ обязали привести в порядок котельную

Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Сотрудники надзорного органа установили, что индивидуальный предприниматель в магазине автотоваров для отопления здания использует котельную, являющуюся источником выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В нарушение требований закона «Об охране атмосферного воздуха» на котельную не установлено газоочистное оборудование. Прокурор района предъявил в суд исковое заявление к индивидуальному предпринимателю. В заявлении прокурор требовал обязать бизнесмена установить газоочистное оборудование.

Судебное решение уже исполнено, предприниматель все установил.

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ разъясняет, что в соответствии с требованиями закона «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются строительство, эксплуатация объектов капитального строительства, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.


Фото: "Номер один"

 

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