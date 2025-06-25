Общество 25.06.2025 в 15:00
Дропперу из Калининграда пришлось вернуть жительнице Бурятии полтора миллиона
Мужчина пользовался виртуальной картой, но его разоблачили
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии в результате необдуманных действий стала жертвой мошенников. Она перевела 1 649 тыс. рублей на токен (виртуальную карту).
Владельца карты удалось установить в рамках предварительного следствия. В связи с этим прокуратура Советского района инициировала иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами с владельца счета.
Иск рассмотрел и удовлетворил Ленинградский районный суд г. Калининграда.
Фото: "Номер один"
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