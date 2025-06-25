Дропперу из Калининграда пришлось вернуть жительнице Бурятии полтора миллиона

Жительница Бурятии в результате необдуманных действий стала жертвой мошенников. Она перевела 1 649 тыс. рублей на токен (виртуальную карту).

Владельца карты удалось установить в рамках предварительного следствия. В связи с этим прокуратура Советского района инициировала иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами с владельца счета.

Иск рассмотрел и удовлетворил Ленинградский районный суд г. Калининграда.





Фото: "Номер один"