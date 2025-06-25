В Иркутске завели дела на аниматоров в костюмах животных

Сотрудники местной полиции составили административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП» на аниматоров, работающих в костюмах лошади, зебры и других героев мультфильмов на острове Юности в Иркутске. Об этом сообщил портал Irk.ru.

Дело передали мировому судье Кировского района Иркутска. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Как стало известно «Номер один», поводом к возбуждению дела и пресечению деятельности группы студентов-аниматоров, которые переодевались в костюмы животных для совместного платного фото с детьми и родителями, стало заявление бдительных граждан. Наслышанные о движении квадроберов (которые имитируют повадки животных), они посчитали аниматоров членами деструктивной секты и сигнализировали в полицию.

Напомним, что в Госдуме внесенный в 2024 году законопроект о запрете пропаганды квадроберства недавно сочли неактуальным и смешным и ему не дали ходу.

В итоге молодых аниматоров решили привлечь по обычной административной статье за незаконное предпринимательство. Выяснилось, что аниматоры брали деньги с посетителей парка за совместное фото и не использовали контрольно-кассовую технику при расчетах с потребителями.

Фото: loon.site