Изнуряющую жару в Улан-Удэ сменят долгожданные дожди

Уже завтра, 26 июня, жителям Улан-Удэ немного полегчает, потому что на республику надвигаются дожди. Вместе с ними придет и понижение температуры воздуха.

По сообщению синоптиков в республике завтра ожидается переменная облачность. Ночью и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, возможен даже град. По юго-западу, югу и Прибайкалью – местами пройдут ливни.

Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью +16…+21°, местами +8…+13°. Днем +25…+30°, по востоку до +34о, при дожде +19…+24°.

В Улан-Удэ завтра днем ожидается гроза с дождем. Ветер северо-западный 8-13 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +18…+20°, днем +28…+30°.

27 июня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10, при грозах местами до 15-20 м/с.

Температура ночью +14…+19°, местами +7…+12°. Днем +28…+33°, по Прибайкалью и при дожде +20…+25°.

28 июня по республике будет преобладать неустойчивая погода. Ночью и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +13…+18°, местами +7…+12°. Днем +26…+31°, при дожде +18…+23°.

Фото: loon.site