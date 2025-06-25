ЭкоГид Лисёнок: Береги природу!

Министерство экологии и природных ресурсов Бурятии представляет жителям Бурятии анимированный видеоролик, в котором главный герой ЭкоГид Лисенок расскажет Вам, какие экологические привычки мы должны обязательно внедрить в свою жизнь. Благодаря этим полезным привычкам мы сможем надолго сохранить природу нашей планеты!

Присоединяйтесь к Лисёнку в его экологическом приключении!

- Сдавай пластик! В оранжевых баках «ЭкоАльянса» можно оставить абсолютно любую тару из пластика: бутылки, контейнеры, упаковку. Региональный оператор не требует мыть такие отходы;

- Экономьте воду! Используйте воду разумно и бережно;

- Участвуйте в акциях! Присоединяйтесь к экологическим мероприятиям: «БумБатл», «Вода России», «Сохраним лес»;

Сохранять и улучшать экологическую обстановку помогает национальный проект «Экологическое благополучие», реализуемый по указу президента России Владимира Путина.

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии