26 июня в Улан-Удэ пройдет акция «Чистый четверг»

26 июня пройдет вторая в этом году экологическая акция «Чистый четверг» (возрастное ограничение 0+).

Сотрудники мэрии, различных министерств и ведомств, коммерческих организаций, все желающие выйдут на уборку города. За каждым подразделением администрации города закреплён свой участок. Предприниматели и коллективы организаций могут также выйти и навести порядок возле своего дома, офиса или предприятия.

– Акция проходит с 2024 года и уже стала хорошей традицией. Собираемся вместе, чтобы навести порядок в городе — убираем мусор, подметаем, приводим в порядок дворы и скверы, – рассказал Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.

В 2024 году в рамках «Чистого четверга» было собрано более 180 тонн мусора. В этом году, благодаря активности горожан, уже собрано на 25 % больше — свыше 225 тонн. Это результат совместной работы и неравнодушия жителей к облику своего города.

Присоединяйтесь! Сделаем наш город чище!

Возрастное ограничение 0+

Фото: администрация Улан-Удэ