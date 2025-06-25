На Байкале открыли новую экологическую тропу. Ее маршрут пролегает вдоль крупнейшего острова Чивыркуйского залива – острова Бакланий.

- Уникальная экологическая тропа пролегает вдоль живописного берега, проходя через места стоянок древних людей, когда-то населявших побережье великого озера. Этот путь — не только прогулка в прошлом, но и возможность почувствовать настоящую связь с природой, - сообщили в Забайкальском национальном парке.

На севере острова возвышается внушительный отвесный утёс, будто готовый обрушиться и окатить прохладной водой тех, кто смотрит на него снизу. Большую часть острова покрывают хвойные леса: здесь воздух наполнен ароматами лиственницы и сосны, насыщенными целебными фитонцидами, благоприятно влияющими на здоровье.





Остров Бакланий расположен всего в 8,5 км (примерно 15 минут на лодке) от местности Монахово — ключевой точки туристических маршрутов Чивыркуйского залива. В летний сезон доступен только по воде.

Несмотря на своё название, больших бакланов на острове не встретить. Не путайте его с островом Голый, где обитают знаменитые колонии птиц. Посещать Голый остров разрешается лишь сотрудникам «Заповедного Подлеморья» и только в рамках научных исследований.

- Открытие новой экологической тропы на острове Бакланий — важный шаг в развитии экотуризма и сохранении природного наследия Байкала. Этот проект не только позволяет туристам безопасно знакомиться с уникальными ландшафтами и историей Забайкальского национального парка, но и способствует экологическому просвещению, — отметили в Минприроды Бурятии.

Прогулка по новой тропе возможна только в сопровождении работников ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с 08:00 до 17:00. На острове действует круглосуточный контрольно-наблюдательный пункт.

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Фото: Лубсан Чагдуров