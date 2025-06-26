В Бурятии богатым дали скидки

В отличие от мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», в Бурятии богатые и состоятельные граждане избавляются от плаксивости. Это и не удивительно, поскольку с начала года они наблюдают просто фейерверк щедрости от поставщиков товаров и услуг. Когда все без исключения группы товаров и услуг подешевели для них от 10 до 30%! О том, как в республике начался и насколько долго продолжится праздник падения цен, в материале «Номер один».

Яблочная лихорадка

Напомним, что за неполные шесть месяцев этого года доллар ослаб к рублю более чем на 30%. 19 июня за один доллар на межбанке предлагали 78,4 рубля, за евро – около 90 рублей, а биржевой курс юаня составляет 10,85 рубля.

В конце прошлого года доллар стоил более 100 рублей. В результате импортные товары и услуги подешевели в Бурятии, правда на несколько меньшую величину. Так, с марта в Бурятии наблюдается существенное снижение цен на смартфоны и на главный их маркер - цены на новые модели американского айфона, популярного среди состоятельных граждан.

Наблюдается удешевление всей линейки iPhone 16, причем стоимость некоторых модификаций снизилась практически вдвое по сравнению с периодом предзаказов. Так, в конце сентября 2024 года на старте продаж базовый iPhone 16 с 128 Гб встроенной памяти стоил 115 тыс. рублей, а теперь такой девайс можно найти по цене 60 - 65 тыс. рублей. Флагманский iPhone 16 Pro Max в топовой версии с 1 Тб встроенной памяти на момент появления на рынке стоил 255 тыс. рублей, но сейчас смартфон можно купить примерно за 125 - 130 тыс. рублей. А iPhone 16 Pro Max в версии 256 Гб без труда можно найти дешевле 100 тысяч.

Падай и дальше

О заметном снижении цен на бытовую технику в апреле–мае этого года, по сравнению с его первыми тремя месяцами, рассказали ее продавцы. Цены с января к маю текущего года упали на 4–12% в зависимости от категории товара. Наибольшее влияние на стоимость зарубежных товаров оказывает курс валют, сообщил «Известиям» коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

По данным «Авито», в апреле–мае 2025 года цены снизились на целый ряд бытовой техники. Так, например, стоимость новых мелких приборов сократилась на 16%, рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров. При этом в ретейле в рассматриваемый период на 10% упала цена плит и духовых шкафов и на 7% — микроволновых печей, перечислил он.

Тенденция к удешевлению началась еще в конце первого квартала. В diHouse пояснили, что снижение цен происходит волнообразно, поскольку новая техника поступает партиями — с задержкой от момента покупки поставщиком по выгодному курсу. Это дает возможность снижать ценники постепенно.

Однако укрепление рубля не единственный фактор. Ведущие аналитики рынка подчеркивают, что май 2025 года ознаменовался падением потребительского спроса примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Главной причиной считается высокая ключевая ставка, ограничившая возможности покупателей брать технику в кредит.

В Бурятии на 10 - 15% подешевела мебель, прежде всего китайского производства. Так, в мебельных салонах Улан-Удэ стали с ходу скидывать по 5 - 10% при оплате наличными.

- Пошли выбирать мебель на кухню, выбрали за 300 тысяч кухню со встроенной техникой. Нам сразу дали 10% скидку. Мы сказали, подумаем. На следующий день нам звонят и предлагают 30% с выставки, мол, закрывается один из филиалов и можно взять уже готовую, - рассказывают жители Улан-Удэ в соцсетях. Причинами снижения цен стало уменьшение сделок по продаже нового жилья и снижение курса юаня.

Подождите: авто подешевеют!

В начале 2025 года правительство РФ ввело на новые автомобили гигантский утильсбор - хотели пополнить бюджет. В итоге планы по дополнительному поступлению денег в бюджет не оправдались. Но в результате средняя стоимость новой иномарки выросла на 800 тыс. рублей и более и автосалоны начали закрываться по всей стране. И распродавать остатки. Вначале упали цены на новые иномарки, и покупатели с удовольствием взяли подешевевшие до 20% автомобили. Также рухнули цены и на подержанные японские и корейские иномарки. Если ждать до осени, когда цены на автомобили упадут еще минимум на 10%, то пока лучше подержать деньги на депозитах. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Autonews дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Тут надо понимать, с чем связан изначальный рост цен на «вторичке». Он обусловлен подорожанием новых автомобилей, которое продолжалось в течение нескольких лет. Разумеется, оно плавно переносилось и на вторичный рынок. Последний год ситуация обратная — стоимость свежих машин снижается благодаря огромным скидкам. Соответственно, этот тренд переходит на автомобили с пробегом», — объяснил Сергей Целиков.

Еще одной причиной, по которой дешевеют автомобили с пробегом, аналитик назвал укрепление курса рубля. По его словам, в такой ситуации ввозить в Россию параллельные автомобили «стало поинтереснее», что в конечном счете привело к увеличению объема поставок импортных машин в нашу страну и снижению цен на них.

«На данный момент никаких факторов, которые могут увеличить стоимость подержанных машин просто нет. Поэтому летом точно будет продолжаться снижение, а осенью надо смотреть на общую экономическую ситуацию, в частности, конечно, на курс валют», — заключил Сергей Целиков.

Одновременно «спрос на объявления» по покупке подержанных машин в мае в России снизился на внушительные 30%. А число желающих продать такие автомобили в прошлом месяце выросло. Так, число объявлений в мае увеличилось на 22%, до 1,31 млн штук. Люди хотят продать свои машины, чтобы в том числе закрыть долги по кредитам.

В Бурятии цены на подержанные иномарки стали падать с весны этого года, по самым ходовым моделям снижение, по сравнению с весной 2024 года, составило 10 - 15%. На падение спроса также повлияло снижение за последние три года жизненного уровня среднего класса - основного потребителя бюджетных японских автомобилей.

За границу недорого

В отличие от Сочи, где цены выросли за год еще на 10%, туры в Таиланд, Китай и другие страны подешевели с весны до 15%.

- Мы на туры в Пекин и другие города ставим цены в долларах, соответственно, стоимость туров в рублях уменьшается, - сообщила гендиректор компании «Жассо-тур» Светлана Цыбикдоржиева. По ее словам, курс рубля вырос почти на 30%, однако «в России цены на авиабилеты и другие расходы по России тоже повышаются».

Поэтому в среднем поездки за границу подешевели до 15% по сравнению с концом прошлого года.

- Но в любом случае это хорошо для туристов, что рубль укрепляется, - сообщила она.

Подешевели и поездки в дорогой Дубай.

- Курс дирхама упал на 8%, цены там тоже падают для россиян, и у нас отмечается рост спроса в эту страну, в том числе для приобретения недвижимости, - рассказывают в туристических агентствах Улан-Удэ.

Как долго продлится этот праздник?

Ответ был получен на Петербургском международном экономическом форуме.

Ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях спецоперации и санкций, исчерпаны, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», — сказала она. По словам Набиуллиной, речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонда национального благосостояния, с помощью которого правительство РФ закрывало дыры в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.

Именно поэтому сейчас, как прозвучало на ПМЭФ, правительство в целях стимулирования экономического роста в стране делает ставку на искусственный интеллект и на попытку укрепить доллар. Чтобы за счет роста рублевой массы закрыть бюджетные проблемы и поддержать ряд отраслей, которые попали в кризис.

Удастся ли это - большой вопрос. А спрос будет падать и давить на цены.

- Набиуллина снижает инфляцию с помощью высокой ставки ЦБ (недавно она уменьшена с 21% до 20%), уменьшая поступление денег в экономику, а необходимо делать все наоборот - накачивать ее деньгами для запуска экономического роста, пусть даже при этом цены вырастут. Сейчас главное, чтобы экономика не впала в стагнацию, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.

С долларом заигрались

Кроме того, чиновники пока ничего не могут сделать с укрепляющимся рублем, который нравится потребителям дорогих услуг и импортных товаров, но истощает и экспортеров, и бюджет, которые недополучают рубли из-за конвертации приходящих в страну долларов. Ведь валютная выручка за энергоресурсы — это то, на чем держится наша страна. Набиуллиной же такой курс выгоден, поскольку он снижает инфляцию. Но сейчас рубль нужно ронять с 78 рублей минимум до 100 рублей, заявили на ПМЭФ члены правительства РФ и экспортеры.

Но проблема в том, что рубль не хочет падать. Прежняя биржевая система определения курса рубля в связи с санкциями сломалась, и Центробанк сейчас сам в большой степени через сложную систему расчетных сделок определяет курс. Но и он не в силах заставить рубль снижаться. Значительная часть сделок по импорту происходит за рубли и юани, и доллары становятся не нужны ни предприятиям, ни населению. В итоге приходящая в страну долларовая выручка превалирует и снижает курс доллара. А импортеры снижают закупки валюты, поскольку из-за кризиса падает покупательская способность населения. Замкнутый круг.

Бедные беднеют

Между тем в Бурятии инфляция окончательно оформилась для разных слоев населения. Потребители дорогих услуг и товаров выигрывают от укрепления рубля, а бедное население - нет.

Ведь «инфляция для малоимущих» означает, что рост цен на продовольствие и услуги оказывает более сильное негативное влияние на доходы и уровень жизни людей с низким достатком, чем на более обеспеченные слои населения. Это связано с тем, что в Бурятии люди с низким доходом тратят большую часть своих средств на товары первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги, одежда и т. д.), цены на которые часто растут быстрее, чем на товары и услуги, приобретаемые более обеспеченными гражданами. Пока у них царит банкет. Ведь в итоге для них подешевело все - от дорогого жилья до турпоездок. Лишь золото держится практически на тех же уровнях, что и весной. Судя по всему, праздник продлится как минимум до осени.





Фото «Номер один».