Общество 26.06.2025 в 09:13

В Улан-Удэ вдоль дороги поставили клёны в кадках

Деревья будут украшать проспект Октября
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ вдоль дороги поставили клёны в кадках

Накануне еще одна мобильная зеленая зона была установлена в Улан-Удэ. На тротуаре проспекта 50-летия Октября сотрудники МБУ «Городское лесничество» установили новые экокадки с кленами. Ранее подобные конструкции появились около подземного перехода на Элеваторе.

К сожалению, не везде можно высадить дерево или кустарники, так как мешают подземные коммуникации или другие условия, но есть решение по озеленению в виде мобильных зон озеленения. Эти декоративные элементы выполнены из экологически чистого материала — переработанного пластика с песком, устойчивы к повреждениям и выдерживают серьезные нагрузки.

– Для нас это первый опыт по высаживанию растений в такие мобильные зоны. Кадки хорошие, большие по размеру, вмещают много земли для роста деревьев и кустарников. Клены хорошо себя показали в нашем городе, они растут на площади Революции, в сквере «Зодчий» и т.д., – рассказала директор городского лесничества Светлана Григорьева.

Фото: мэрия города

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