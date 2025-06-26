В Бурятии задержали двух подростков-разбойников

В Баргузинском районе двум подросткам предъявлено обвинение в разбойном нападении на мужчину. Изрядно выпив накануне вечером, они напали на прохожего, ударив его камнем по голове, и украли телефон.

- По данным следствия, 23 июня 2025 года вечером обвиняемые после употребления спиртного на улице в селе Баргузин увидели одинокого прохожего и последовали за ним. В безлюдном месте, у моста, они нанесли мужчине удар камнем по голове, после чего похитили дорогой мобильный телефон, банковскую карту и скрылись с места происшествия. Потерпевшего в бессознательном состоянии обнаружил автомобилист, который доставил мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана врачебная помощь, - рассказали в Следкоме республики.

Разбойников спустя некоторое время задержали сотрудники Росгвардии, от которых они сначала пытались убежать. У них был обнаружен и изъят похищенный телефон. С участием потерпевшего проведено их опознание.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении одного из обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу с учетом наличия у него судимости. В отношении второго фигуранта, признавшего вину, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.

Фото: loon.site