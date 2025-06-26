Общество 26.06.2025 в 11:40

Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя

Последние научные исследования шокировали любителей красного вина  
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Текст: Иван Иванов
Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя

Одна стандартная доза алкоголя (примерно 10 граммов чистого этанола) может сокращать жизнь примерно на 5 минут, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

- Сегодня мы все увереннее можем утверждать: не существует безопасной дозы алкоголя. Даже «один бокал вина за ужином», который долгое время считался безвредным или даже «полезным», — это миф, не подтвержденный современными научными данными. Анализ, опубликованный в журнале International Journal of Drug Policy в 2024 году, показывает: одна стандартная доза алкоголя (примерно 10 граммов чистого этанола) может сокращать жизнь примерно на 5 минут. Систематический пересчет ожидаемой продолжительности жизни проводился с учетом данных по рискам смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, циррозов и травматизма — все это тесно связано с употреблением алкоголя даже в малых дозах, — объяснил доктор.

Остается только подсчитать сколько часов, дней и даже месяцев нам сохранило правительство Бурятии, введя с 1 марта 2025 года жесткие ограничения продажи алкоголя по времени и месту.

 

Фото: Номер один

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