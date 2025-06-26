В Бурятии женщина отомстила бывшему ложным доносом в полицию

Жительница Прибайкальского района Бурятии стала фигуранткой уголовного дела, оклеветав своего бывшего сожителя. За то, что мужчина ушел к сопернице, она заявила на него в полицию, обвинив в избиении и угрозе убийством.

В отделении полиции по Прибайкальскому району 39-летнюю местную жительницу предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако от своих слов она все же не отказалась.

- В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что гражданка оговорила своего приятеля. В день происшествия она, после распития спиртных напитков у другого знакомого, оступилась на лестничной площадке и с высоты собственного роста упала вниз, таким образом причинив самой себе телесные повреждения. Женщина в итоге призналась, что переложить вину за случившееся решила на своего бывшего сожителя намеренно, потому что была на него зла, так как он ушел жить к другой женщине, - рассказали в полиции.

За ложный донос в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело. За данное преступление ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: loon.site