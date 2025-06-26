Общество 26.06.2025 в 15:35

Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер

На нем можно будет обменяться горшечными растениями и послушать музыку
A- A+
Текст: Иван Иванов
Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер

Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер 28 июня в 18.00 (возрастное ограничение 12+). Мероприятие состоится на открытой террасе Национальной библиотеки. На нем можно будет обменяться горшечными растениями и послушать музыку.

- Посетителей ждут мастер-классы, обмен растениями, музыка на виниловых пластинках и конечно, невероятная атмосфера и вид на вечерний Улан-Удэ. Гостей вечера призывают приносить свои горшечные растения и обмениваться ими, - рассказали организаторы вечера.

Также небольшие горшечные цветы библиотека примет в дар для украшения Усадьбы Молчанова.

В программе вечера запланировано три мастер-класса. Первый проведёт флористка Лена Раздобреева. Он получил название «Букет в кофейном стаканчике». Ещё один мастер-класс проведёт менеджер библиотеки Светлана Терентюк. Она научит посетителей делать подвески из эпоксидной смолы с засушенными цветами. Также на вечере пройдет мастер класс от Марины Эрмиль на тему: Как сделать цветочную открытку.

Особую атмосферу создаст DJ Южный ветер и музыка на виниловом проигрывателе от магазина пластинок Santa Monica. На мероприятии можно будет купить пластинки в домашнюю коллекцию.

Вход на вечер свободный, по читательскому билету. На мастер классы можно записаться телефону 8(3012) 213224.

Возрастное ограничение 12+

   

Фото: loon.site

Все новости

Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя
26.06.2025 в 16:56
80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных тем павильона Бурятии на ВЭФ–2025
26.06.2025 в 16:56
Житель Бурятии потерял трудоспособность из-за работы на золотом руднике
26.06.2025 в 16:23
9 августа будет ограничено движение по Баргузинскому тракту
26.06.2025 в 16:02
В Бурятии недалеко от поселка разгорается лесной пожар
26.06.2025 в 15:59
Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер
26.06.2025 в 15:35
Две борицы из Бурятии вышли в финал чемпионата России
26.06.2025 в 15:32
В Бурятии женщина отомстила бывшему ложным доносом в полицию
26.06.2025 в 14:59
В Забайкалье лесной пожар перешел на склад с боеприпасами
26.06.2025 в 14:25
В Якутии арестовали «Челентано»
26.06.2025 в 13:46
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя
Уже семь лет горожане живут как на болоте
26.06.2025 в 16:56
9 августа будет ограничено движение по Баргузинскому тракту
Дорога будет занята для проведения легкоатлетического марафона «Чистый Байкал»
26.06.2025 в 16:02
В Бурятии женщина отомстила бывшему ложным доносом в полицию
Ушедшего к другой она обвинила в избиении и угрозе убийством
26.06.2025 в 14:59
В Бурятии построят новые мусорные полигоны
Их строительство запланировано в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»
26.06.2025 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru