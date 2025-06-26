Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер 28 июня в 18.00 (возрастное ограничение 12+). Мероприятие состоится на открытой террасе Национальной библиотеки. На нем можно будет обменяться горшечными растениями и послушать музыку.

- Посетителей ждут мастер-классы, обмен растениями, музыка на виниловых пластинках и конечно, невероятная атмосфера и вид на вечерний Улан-Удэ. Гостей вечера призывают приносить свои горшечные растения и обмениваться ими, - рассказали организаторы вечера.

Также небольшие горшечные цветы библиотека примет в дар для украшения Усадьбы Молчанова.

В программе вечера запланировано три мастер-класса. Первый проведёт флористка Лена Раздобреева. Он получил название «Букет в кофейном стаканчике». Ещё один мастер-класс проведёт менеджер библиотеки Светлана Терентюк. Она научит посетителей делать подвески из эпоксидной смолы с засушенными цветами. Также на вечере пройдет мастер класс от Марины Эрмиль на тему: Как сделать цветочную открытку.

Особую атмосферу создаст DJ Южный ветер и музыка на виниловом проигрывателе от магазина пластинок Santa Monica. На мероприятии можно будет купить пластинки в домашнюю коллекцию.

Вход на вечер свободный, по читательскому билету. На мастер классы можно записаться телефону 8(3012) 213224.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site