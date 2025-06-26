9 августа будет ограничено движение по Баргузинскому тракту

9 августа на 7 часов будет ограничено движение по Баргузинскому тракту. Дорога будет занята для проведения легкоатлетического марафона «Чистый Байкал» (возрастное ограничение 0+).

- 09 августа на участке автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 216 по 227 км с 08.00 утра до 15.00 полностью перекроют движение для транспорта. В этот день в Бурятии пройдет IV легкоатлетический марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Просим учитывать данный факт при планировании поездок.

Фото: loon.site