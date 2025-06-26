Общество 26.06.2025 в 16:56

Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя

Уже семь лет горожане живут как на болоте
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Текст: Елена Кокорина
Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя

Каждый ливень или таяние снега на протяжении уже почти семи лет превращается для жителей улицы Бограда в кошмар. Вода топит шесть домов, подмывая огороды, дома и другие постройки, сообщают в «Народном Фронте Бурятии».

- В администрации города о проблеме знают, несколько лет назад делали яму для стока, подсыпали дорогу, но проблема не решилась. Уровень дороги стал выше после подсыпки, и вода неуклонно наступает на людей. Не помогли и несколько КАМАЗов щебня, которым люди сами, за свой счёт подсыпали территорию, - рассказывают в ОНФ.

Жители обратились на прямую линию с президентом, а «Народный фронт» сделал запрос в администрацию города Улан-Удэ.

- Просим администрацию и депутатов рассмотреть возможность строительства дождеприемника, ведь деньги на проектную документацию, по словам отчитавшихся на прямой линии, были предусмотрены, - добавили «Народном фронте РБ».

Фото: «Народный фронт РБ»

 

 

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