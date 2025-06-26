В дни Сурхарбаана усилят работу маршрута N 37. Дополнительные автобусы будут запущены 28 июня.

- В связи с проведением праздников, которые пройдут 27 июня на республиканском ипподроме, а также 28 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья, увеличится частота рейсов автобусов на маршруте N 37, - сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

28 июня с 09:00 до 21:00 будет усилена работа маршрута N37 с организацией конечной остановки автобусов на Этнографическом музее.

С графиком движения муниципальных автобусов в этот день можно ознакомиться в карточках.





Парковка для личного транспорта будет организована на футбольном поле вблизи «Оранж хаус». От парковки до Этномузея будут курсировать автобусы.

Фото: Номер один