Общество 26.06.2025 в 17:28

В дни Сурхарбаана усилят работу маршрута N 37

Дополнительные автобусы будут запущены в 27 и 28 июня
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В дни Сурхарбаана усилят работу маршрута N 37

В дни Сурхарбаана усилят работу маршрута N 37. Дополнительные автобусы будут запущены 28 июня.

- В связи с проведением праздников, которые пройдут 27 июня на республиканском ипподроме, а также 28 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья, увеличится частота рейсов автобусов на маршруте N 37, - сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

28 июня с 09:00 до 21:00 будет усилена работа маршрута N37 с организацией конечной остановки автобусов на Этнографическом музее.

С графиком движения муниципальных автобусов в этот день можно ознакомиться в карточках.


Парковка для личного транспорта будет организована на футбольном поле вблизи «Оранж хаус». От парковки до Этномузея будут курсировать автобусы.

 

Фото: Номер один

Все новости

Родители купавшихся в реке Улан-Удэ детей попали в полицию
26.06.2025 в 17:41
В дни Сурхарбаана усилят работу маршрута N 37
26.06.2025 в 17:28
Улететь в Москву станет дороже
26.06.2025 в 17:10
Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя
26.06.2025 в 16:56
80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных тем павильона Бурятии на ВЭФ–2025
26.06.2025 в 16:56
Житель Бурятии потерял трудоспособность из-за работы на золотом руднике
26.06.2025 в 16:23
9 августа будет ограничено движение по Баргузинскому тракту
26.06.2025 в 16:02
В Бурятии недалеко от поселка разгорается лесной пожар
26.06.2025 в 15:59
Жителей Улан-Удэ приглашают на Цветочный вечер
26.06.2025 в 15:35
Две борицы из Бурятии вышли в финал чемпионата России
26.06.2025 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Родители купавшихся в реке Улан-Удэ детей попали в полицию
Их оштрафуют за невыполнение родительских обязанностей
26.06.2025 в 17:41
Улететь в Москву станет дороже
Стоимость авиабилетов повысится из-за новых тарифов «Домодедово» после национализации
26.06.2025 в 17:10
Жители Улан-Удэ пожаловались Путину на потопы после дождя
Уже семь лет горожане живут как на болоте
26.06.2025 в 16:56
9 августа будет ограничено движение по Баргузинскому тракту
Дорога будет занята для проведения легкоатлетического марафона «Чистый Байкал»
26.06.2025 в 16:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru