Родители купавшихся в реке Улан-Удэ детей попали в полицию

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ обнаружила детей, купавшихся на набережной реки Уда без присмотра родителей. Теперь им может грозить штраф.

Родителей пригласили в полицию для разъяснений и предупредили о возможном наказании по статье 5.35 КоАП РФ – штраф за невыполнение родительских обязанностей.

- Комиссия предупреждает, что отсутствие контроля взрослых значительно повышает риск несчастных случаев. Уважаемые родители, помните, что безопасность ваших детей находится исключительно в ваших руках, - отметила заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Елена Милехина.

Фото: loon.site