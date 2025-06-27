ТГК-14 банкует на 13%

Верховный суд Бурятии в очередной раз отложил судьбоносное для населения столицы республики решение о неповышении тарифов на тепло. Понятно, что в нынешнем пекле говорить о тепле не слишком приятно, но последнее занимает около 70% всех затрат на обслуживание обычной квартиры в многоквартирном доме Улан-Удэ. Прокуроры не успели решить вопрос в суде, и с 1 июля новые, ранее утвержденные тарифы на услуги ТГК-14, подорожавшие на 13 - 14%, облегчат банковские карточки потребителей.

Как мы уже сообщали, в начале июня прокуратура РБ неожиданно для всех подала в суд иск, который касается тарифов на тепло ТГК-14, установленных на 2024 и 2025 годы, и потребовала признать недействующим приказ Республиканской службы по тарифам, который их утвердил.

По мнению прокуратуры, при установлении тарифов учтены экономически необоснованные доходы, что привело к завышению конечной стоимости тепловой энергии примерно на 25%.

Однако Верховный суд Бурятии дважды перенес решение вопроса об отмене завышенных, по мнению прокуратуры республики, тарифов на отопление в Улан-Удэ. Вначале суд отложил заседание на 20 июня, а затем аж на 3 июля. Тогда как была возможность рассмотреть вопрос уже на этой неделе. Последней до часа X - 1 июля 2025 года, когда произойдет беспрецедентное в истории Бурятии повышение коммунальных тарифов сразу на 13%. Напомним, что ранее тарифы в республике не повышали более чем на 9%. И если глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждает, что официальная инфляция в России составляет 4%, то планируемый трехкратный взлет цен на тепло по сравнению с официальной инфляцией может шокировать.

Добавим, что если речь идет об аресте преступника или решении по вопросу, связанному с обеспечением серьезных и важных госнужд, то суды могут и часто это делают в считаные часы. Получается, что вопрос был не важен? Или, скажем так, недостаточно важен для того, что в итоге решили не ускорять процесс? Назначив в итоге дату заседания лишь на 3 июля, когда тарифы уже начнут действовать.

Известный экономический эксперт, теплоэнергетик Владимир Афанасьев сообщил, что его прогноз относительно того, что нынешний тариф не отменят, полностью оправдался.

- Когда в мае задержали руководителей ТГК-14 (Константина Люльчева и Виктора Мясника), то первыми их словами на претензии силовиков стали: ничего не нарушали, тарифы и нормативы не мы устанавливаем, а Региональная служба по тарифам, - сообщил он. - Поэтому и пришлось им подавать в суд на РСТ, поскольку формально ТГК-14 тариф не принимает.

Так что заседание отложили и дальше будут откладывать.

По его словам, само утверждение тарифа важно. Но еще важнее - формирование ежегодной Схемы теплоснабжения Улан-Удэ, которая содержит все необходимые параметры для формирования тарифа на тепло, и норматива на потребление в домах, не оборудованных приборами учета тепла.

- Схему теплоснабжения при этом готовит подрядная организация, но принимает мэрия Улан-Удэ, а все данные по теплу предоставляет ТГК-14. Других данных нет. Вот где собака зарыта.

По его словам, ТГК-14 предоставляет выгодные ей данные, поэтому в итоге «цифры не бьются и тариф получается выше, чем мог бы быть».

«Номер один» будет следить за судебным процессом по отмене тарифа на тепло.





Фото «Номер один».



